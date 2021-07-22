В Киеве спасатели два часа искали пропавшую женщину. Она буквально стояла у них за спиной и смотрела, как идут поиски

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В киевском парке Партизанской славы женщина помогла полиции и спасателям найти саму себя. Об этом говорится в пресс-релизе службы муниципальной стражи Киева. Около шести утра сотрудники «Муниципальной охраны» обнаружили брошенные вещи на берегу одного из расположенных в парке озер. За несколько часов хозяйка так и не объявилась, поэтому к восьми часам на место прибыли полиция и водолазы.

Поиски продлились два часа и закончились довольно удивительным образом. Оказывается, за спасателями наблюдала та самая пропавшая женщина. В какой-то момент она не выдержала, подошла к поисковой группе и спросила: «А что у вас тут произошло? Кого ищете?» Тут-то все и выяснилось. На этом поисково-спасательная операция успешно завершились.

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