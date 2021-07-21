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Стань агентом лета!

шапито

Мы снова о еде: расскажите о локальных продуктах, по которым скучаете после переезда! Может, у вас в регионе были особые пельмени? Или торты. Или сдобы… (М-м-м, захотелось!)

Источник: Meduza
Richard Bell / Unsplash

Как известно, многие сотрудники «Медузы» еще в 2014 году переехали из России в Латвию — и до сих пор скучают по бифидоку, сыркам «Б.Ю. Александров», «Крошке картошке», тортам из родных регионов (которые, разумеется, больше нигде не попробуешь) и другим локальным продуктам.

Поэтому тикток жительницы Санкт-Петербурга, перебравшейся туда из Екатеринбурга, попал, что называется, в самое сердечко. Она скучает по сдобе «Волшебство», пельменям «Рефтинские» и йогурту «Ирбитский».

Аня вроде

Наверняка и у вас есть любимые местные продукты, которые не достать после переезда (если вы, конечно, покинули родной город, область или страну). Поэтому расскажите нам, по каким локальным продуктам вы скучаете.

Важно: опишите, какие они на вкус. Так, чтобы ЗАХОТЕЛОСЬ всем!

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