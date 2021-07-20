Штатный астролог «Давай поженимся!» Василиса Володина выпустила календарь вакцинации Потому что звезды не каждый день благоволят прививочникам

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К теориям заговора про коронавирус и вакцины, в общем-то, уже все привыкли. А как вам такое: прививаться можно, но только в определенные дни месяца. Как их высчитать? Ну, все относительно просто: подходящие даты вакцинации можно узнать из специального астрокалендаря… Его составила астролог и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Василиса Володина.

С начала июля Володина выкладывала в сторис инстаграма списки с неподходящими датами. Тем, кто родился в указанный день, астролог не рекомендовала прививаться. По словам ведущей, после этого ее просто завалили просьбами высчитать дату вакцинации индивидуально. Володина не справилась с количеством запросов и решила проблему системно — постом с рекламой своего нового календаря для прививочников. И таким текстом:

«Получила поток светлой благодарности, но и вопросы тоже — а [можно ли вакцинироваться] в другие даты месяца? А если я прививаюсь не в Москве? К сожалению, я не смогу осчастливить прогнозом все города и ежедневно. Выход — не ждать у моря погоды. Если вы приняли решение прививаться, стоит заказать для себя лично „Астрокалендарь безопасных прививок“».

При этом комментарии под постом закрыты. Зато Володина выложила ролик с обращением к подписчикам (все на ту же тему).

Василиса Володина

Это еще не все: составление индивидуального календаря стоит 2300 рублей, на расчеты уходит около пяти дней. Нужно предоставить место и дату рождения, при внесении неверных данных деньги не возвращают. По этому календарю можно прививаться не только от ковида, но и от других болезней. Главное, чтобы день был благоприятный.

Разумеется, все проверено: Володина утверждает, что уже вакцинировалась — причем именно по такому календарю. И чувствует себя прекрасно!

А если вы по какой-то причине не доверяете экспертизе астрологов и все еще размышляете, стоит ли идти на прививку, почитайте разбор научного редактора «Медузы» Саши Ершова. Он ответил на все самые важные вопросы, связанные с прививками от ковида. Правда, астрокалендаря он не составил — все же не тому Саша учился, не тому!

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Научный редактор «Медузы» Александр Ершов очень переживает, что многие до сих пор не вакцинированы Сейчас он расскажет, что и почему нужно делать — коротко, четко, но эмоционально. Заранее извините!

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Научный редактор «Медузы» Александр Ершов очень переживает, что многие до сих пор не вакцинированы Сейчас он расскажет, что и почему нужно делать — коротко, четко, но эмоционально. Заранее извините!

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Фото в анонсе: Jakub Gavlak / EPA / Scanpix / LETA