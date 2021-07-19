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URA.RU / ТАСС

Кинокритик «Медузы» Антон Долин в кои-то веки нашел нечто такое, чего не смог объяснить — почему в волгоградском издании «Вечерний курьер» под его именем вышла статья с похвалой Евгения Пригожина. Ведь он ее даже не писал! Об этом Долин рассказал у себя в фейсбуке.

Материал «Вечернего курьера» посвящен военным фильмам, снятым в России. В качестве одного из примеров приводится лента «Турист» о российских военных в Центральной африканской республике (ЦАР). Там снимались в том числе и реальные наемники из ЧВК Вагнера (при этом сама ЧВК в фильме не упомянута). Заголовок у статьи такой: «Успех военной кинокартины — в правде: отечественные режиссеры говорят о войне достоверно и объективно»

В тексте есть вот такие фрагменты:

«Военная драма „Ржев“ 2019 года режиссера Игоря Копылова — напоминание об одной из самых кровавых битв, которая долгое время была незаслуженно забытой. И если бы не инициатива известного бизнесмена Евгения Пригожина , дед которого был участником тех сражений, бои под Ржевом продолжали бы оставаться без внимания».

«В кулуарах отечественного кинематографа говорят, что к созданию таких картин, как „Шугалей“ и „Турист“, также причастен бизнесмен Евгений Пригожин, который небезразличен к теме истории, патриотизма, а главное — к будущему страны . Чтобы максимально правдиво показать конфликты в ЦАР, „Турист“ снимали непосредственно на локациях боевых действий».

После поста Долина из статьи убрали его имя и поставили другое — Антона Дорожкина. Теперь же там и вовсе значится просто «Автор». Главный редактор «Вечернего курьера» Дмитрий Кагаев в беседе с «Открытыми медиа» объяснил случившееся обычной путаницей: «Это не тот Антон Долин, о котором сейчас все подумали. Это псевдоним [нашего автора], он уже пишет под ним давно. Это просто совпадение. Я, например, не знал о нем. Пока сам Антон Долин не выходил на нас. То, что он написал в фейсбуке, я не видел. Я понимаю, что это стечение обстоятельств. У нас не было никакой цели использовать [его] имя для именно этой статьи». Кагаев также заявил, что подпись автора убрали, чтобы «лишний раз не бередить тему» и «убрать [ее] с повестки дня».

Настоящий Антон Долин в разговоре с «Медузой» рассказал, что не получал извинений от редакции «Вечернего курьера» — и не смог до конца разобраться в том, что это вообще было. Требовать извинений или подавать в суд Долин не собирается. «Вот еще, тратить на них время», — добавил кинокритик.

Что все-таки смог объяснить Антон Долин

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