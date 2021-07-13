Ученые подставляют ракеты под удары молний, чтобы изучать их. На видео запуски выглядят как выстрелы Звезды Смерти!

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Пользователь Reddit под ником jraharris89 опубликовал видео, на котором молния попадает в ракету — а потом происходит буквально магия: след от ракеты ярко вспыхивает и становится похож на лазерный луч. За пять часов пост набрал более 40 тысяч лайков.

Важно заметить, что это не провал запуска и не случайность (как в случае с запуском «Союза» в 2019 году): в эту ракету должна была ударить молния. Таким образом ученые исследуют гром и молнию. Чтобы «притянуть» молнию, к ракете привязывают заземляющий медный провод, пишет издание Smithsonian Magazine, рассказывая об экспериментах ученых из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио. Вот, например, видео запуска 2015 года:

Southwest Research Institute

Выглядит, безусловно, впечатляюще, но в чем практическая ценность? Провод, как пишут сами ученые, обеспечивает токопроводящий канал и создает предсказуемый путь для молнии. Это, в свою очередь, позволяет ученым точно направить на нее свои инструменты и проводить повторяемые эксперименты.

В ходе одного из них, например, с помощью 15 микрофонов записали звуки грома и визуализировали его акустическую сигнатуру. С помощью подобных экспериментов ученые стремятся понять природу грома и процессов, связанных с молнией.

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