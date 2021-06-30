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Прототип летающего автомобиля AirCar, рассчитанного на двух человек, совершил полет длиной в 35 минут из аэропорта словацкого города Нитра в Братиславу. За рулем сидел его создатель — профессор Стефан Кляйн.

KleinVision

AirCar за 2 минуты 15 секунд трансформируется из автомобиля в самолет. По словам Кляйна, его изобретение может преодолеть около тысячи километров в воздухе. При этом AirCar развивает скорость около 170 километров в час и рассчитан на полеты на высоте до двух с половиной километров. Совершить вертикальный взлет не получится — машине, как и самолетам, нужен разгон. Есть и другой нюанс: общий вес пассажиров, по заявлению Кляйна, не должен превышать 200 килограммов.

Профессор и его команда потратили на работу над летающим автомобилем около двух лет и двух миллионов евро.

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