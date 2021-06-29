«Все мы там будем». В Киеве прошел показ одежды для покойников — моделей вывозили на подиум в гробах
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С 25 по 26 июня в Киеве проходила выставка похоронной культуры RIP Expo 2021, на которой среди прочего представили гробы в стиле аниме. Для любителей моды привезли гробы с логотипами Supreme. Кроме того, на мероприятии можно было посмотреть на бриллианты, сделанные из праха.
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Одним из гвоздей программы стало дефиле с нарядами для покойников: живых моделей выкатывали на подиум под ремикс похоронного марша. В гробах. «Представьте, что все мы там будем, — заявила участница показа. — Это единственная возможность побыть в сознании на своих похоронах».
Полную версию репортажа с выставки можно посмотреть ниже.