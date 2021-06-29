Турецкий котенок научился маршировать. Еще бы, он родился и вырос на военной базе!

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Котенок, родившийся и выросший на турецкой военной базе в Манисе, научился маршировать вместе с воспитавшими его солдатами.

Военные не сразу поняли, что животное пытается им подражать, а не просто привлекает к себе внимание. Но вскоре они заметили, что котенок марширует, неплохо попадая в такт. Тогда солдаты решили помаршировать вместе с ним. Котенок отлично справился, пусть разок и попытался выйти из строя (но все же послушался приказа). А потом убежал по своим делам. Ну а что, может себе позволить — он ведь не на службе!

ViralHog

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег