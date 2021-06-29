Помните безобразную статую Криштиану Роналду? Так вот, у Илона Маска теперь есть такая же. И это подарок на день рождения

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К 50-летию Илона Маска соцсеть для инвесторов Public установила в Нью-Йорке бронзовую статую главы Tesla в натуральную величину — и призвала прийти и посмотреть на нее. Компания отметила, что эта статуя соответствует нескромным амбициям бизнесмена, которого, по их же словам, «можно любить или ненавидеть».

Помимо этого в Public пообещали раздать сотню мини-Илонов тем, кто ретвитнет пост с бронзовым Маском. Желающие также могут побороться за большого Илона на аукционе (текущая ставка — 2050 долларов).

Однако жители города не слишком обрадовались новой достопримечательности. Маска уже сравнили с печально известной статуей Криштиану Роналду.

К тому же, в комментариях обещают сбить статую главы Tesla на его же электромобиле, открутить ей голову или — и вовсе снести. Из более-менее безобидного: многим просто не понравилось, что статуя почти не похожа на Маска.

Представители Public пока никак не прокомментировали ситуацию, Маск — тоже.

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