Фанатка предложила Квентину Тарантино расписаться у нее на ноге. Режиссер не медлил ни секунды

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Жительница Калифорнии Шер Арар встретила Квентина Тарантино и попросила у него автограф. Как известно, режиссер часто вставляет в свои фильмы кадры женских ног. Поэтому Арар предложила расписаться у нее на стопе. Тарантино рассмеялся, ответил «Да, конечно, класс» и без каких-либо колебаний исполнил просьбу.

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А вот оценить ногу поклонницы режиссер «Криминального чтива» отказался, но сказал, что нога Шер Арар точно была бы где-то наверху его личного списка. Арар заявила, что у нее «нет слов». Поклонница превратила фотографию ноги с автографом в абстрактную картину и выставила ее на eBay.

Наше интервью с Тарантино

«Мне не нужна большая звезда, чтобы запустить фильм, ведь я и сам звезда» Квентин Тарантино рассказал Антону Долину о картине «Однажды в… Голливуде»

Наше интервью с Тарантино

«Мне не нужна большая звезда, чтобы запустить фильм, ведь я и сам звезда» Квентин Тарантино рассказал Антону Долину о картине «Однажды в… Голливуде»

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