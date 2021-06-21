На пляже в Орегоне надули огромный мыльный пузырь. Казалось, что лучше уже и быть не может, но потом он еще и лопнул!

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Житель небольшого американского города Яхатс в штате Орегон вышел на пляж и надул гигантский (нет, ГИГАНТСКИЙ) мыльный пузырь. Все идеально совпало: температура, ветер, влажность. И вот — огромный пузырь, растянувшийся на пару десятков метров вдоль пляжа, готов. Для его создания понадобились инструменты, похожие на удочки. Увы, по видео точнее сказать нельзя. В любом случае, досмотрите видео до конца — красивее бесконечно длинного пузыря может быть только то, как изящно он лопается.

ViralHog

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