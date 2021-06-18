«С сетями рыболовными — в сети уголовные» Поэты из Каневского районного суда годами придумывали рифмованные заголовки новостей. А потом (увы) застеснялись и все удалили
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В пресс-службе Каневского районного суда Краснодарского края работают очень творческие люди, которые изъясняются в стихах. Даже когда придумывают заголовки для вполне себе серьезных новостей или интервью. Приведем парочку примеров (с сохранением авторской стилистики):
- «На чужой „вай-фай“ рот не раззевай»
- «Закладки искала — сыновей потеряла»
- «Конопля, обрез и уголовный процесс»
- «Получил за приключение принудительное лечение»
- «За кредит расплата — черенком лопаты»
- «Сначала бранилась, затем за нож схватилась»
- «Встретились, пили — топором завершили»
- «С сетями рыболовными — в сети уголовные»
- «Кто-то в дом ко мне влез и подкинул телефон да обрез»
- «Река Албаши — поставщик анаши?»
Сотрудники пресс-службы сочиняют стихи на сайте Каневского районного суда как минимум с 2017 года. Увы, поэты оказались скромными.
Новости вместе с заголовками удалили с сайта сразу же, как только на них обратили внимание в твиттере. Впрочем, в разделе «Интервью, публикации, обзоры СМИ» все еще можно найти классические рифмованные заголовки. Вероятно, скоро исчезнут и они. Так что успейте насладиться!