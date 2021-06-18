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В пресс-службе Каневского районного суда Краснодарского края работают очень творческие люди, которые изъясняются в стихах. Даже когда придумывают заголовки для вполне себе серьезных новостей или интервью. Приведем парочку примеров (с сохранением авторской стилистики):

«На чужой „вай-фай“ рот не раззевай»

«Закладки искала — сыновей потеряла»

«Конопля, обрез и уголовный процесс»

«Получил за приключение принудительное лечение»

«За кредит расплата — черенком лопаты»

«Сначала бранилась, затем за нож схватилась»

«Встретились, пили — топором завершили»

«С сетями рыболовными — в сети уголовные»

«Кто-то в дом ко мне влез и подкинул телефон да обрез»

«Река Албаши — поставщик анаши?»

Сотрудники пресс-службы сочиняют стихи на сайте Каневского районного суда как минимум с 2017 года. Увы, поэты оказались скромными.

Новости вместе с заголовками удалили с сайта сразу же, как только на них обратили внимание в твиттере. Впрочем, в разделе «Интервью, публикации, обзоры СМИ» все еще можно найти классические рифмованные заголовки. Вероятно, скоро исчезнут и они. Так что успейте насладиться!

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