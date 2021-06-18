Помните тамагочи? Теперь это умные часы с возможностью погладить питомца

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Компания Bandai к 25-летию со дня выхода оригинального тамагочи представила новую версию игрушки — в форме часов с экраном под названием Tamagotchi Smart. Суть осталась прежней: внутри устройства живет виртуальное существо, за которым нужно ухаживать. Кормить, поить, развлекать. Однако с учетом нового форм-фактора носить тамагочи с собой будет гораздо удобнее.

バンダイ公式チャンネル

К тому же, в Tamagotchi Smart встроены динамики и микрофон. Теперь питомец реагирует на голос, но, увы, отдельных слов не различает. Зато часы оснащены тач-экраном, благодаря чему владелец сможет гладить существо пальцами. А еще в Tamagotchi Smart встроен слот для карточек TamaSma — они позволяют подселять в часы новых животных.

Стоимость часов с тамагочи составит около 4200 рублей. Карточки TamaSma с новыми питомцами стоят дешевле, примерно 650 рублей. Выход Tamagotchi Smart запланирован на 23 ноября 2021 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег