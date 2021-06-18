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«Медуза» продолжает музыкальный марафон «Агенты лета». Ежедневно по будням у нас на сайте — премьеры, специальные выступления и обращения артистов по поводу ситуации с независимыми СМИ в России. Помочь «Медузе», оформив регулярный платеж, можно тут.

Новый участник марафона — группа «Радар»!

Этот коллектив основал трубач Роман Парыгин, известный по многим петербургским проектам. Он играл в Spitfire, Optimystica Orchestra, St. Petersburg Ska‑Jazz Review и, конечно, в «Ленинграде». Собственно, духовая секция группировки, отправленная Шнуровым в отставку, — Роман Парыгин, Григорий Зонтов, Владислав Александров — и составляет костяк «Радара». Кроме того, в группе замечены участники «Сплина», «Animal Джаz» и «Кирпичей» — в общем, дримтим.

В марте у «Радара» вышел альбом «Очевидное и невероятное», на котором гостевыми вокалистами стали Константин Кинчев («Алиса»), Александр Васильев («Сплин»), Евгений Федоров (Tequilajazzz), Всеволод Антонов («Ленинград»), Василий Васин («Кирпичи») и рэпер ST (Александр Степанов).

В рамках марафона «Агенты лета» «Радар» представляет песню «В пустой комнате» с этого альбома, записанную живьем в 2020 году в клубе Social Club. В ней спел сам Парыгин.

«Радар»

В это трудное время, как никогда, всем нужно держаться вместе. Люди, будьте добрее и внимательнее друг к другу. Желаем «Медузе» успехов — и никогда не сдаваться.

Ансамбль РАДАР

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