В Бийске пенсионерка устала ждать работников, которые должны были нарисовать «зебру», и сделала все за них. В ЖКХ отшутились, прокуратура начала проверку

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В Бийске (Алтайский край) прокуратура начала проверку органа местного самоуправления из-за ролика, в котором 69-летняя пенсионерка сама рисует «зебру» на дороге. Женщина устала ждать, когда сотрудники жилищно-коммунального хозяйства выполнят свою работу. Поэтому пенсионерка взяла палку, тряпку, ведро с белой краской и сделала все за них.

БИЙСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В управлении ЖКХ после публикации видео пообещали переделать разметку в соответствии с правилами. «Подрядчик через три дня только в город приедет, сейчас на другом объекте, — заявили в жилищно-коммунальном хозяйстве. — Самоуправством [действия пенсионерки] не назовешь. Ну, осталась у бабушки краска, решила она доброе дело сделать, но она, конечно, кисточкой как могла махала. Хулиганством тоже не назовешь, она же с благими намерениями».

В прокуратуре же подчеркнули, что «нанесение горизонтальной разметки является одним из основных мероприятий по организации дорожного движения», которое «должно выполняться в целях поддержания надлежащего эксплуатационного состояния автомобильной дороги». По итогам проверки будет решено, стоит ли принимать меры против управления жилищно-коммунального хозяйства.

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