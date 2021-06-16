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Певица и блогер Клава Кока и Сергей Жуков из «Руки вверх!» выпустили клип на песню «Нокаут». По сюжету, в 1993 году Клава «из Свердловска» приезжает в Москву поступать в вуз и на вокзале знакомится с «молодым Сергеем Жуковым» (его играет актер Кирилл Попов). Они начинают встречаться, но вскоре их отношениям приходит конец — и объясниться они смогут только через много лет.

Клава Кока

Сама Клава Кока говорит, что получившийся клип — это «мини-фильм с погружением в прошлое, в 90-е». «Это, наверное, самый душевный, чувственный, непредсказуемый и атмосферный мой клип. Готовьте платочки», — написала она в инстаграме.

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