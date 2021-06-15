шапито
Попы корги не тонут в воде. Потому что слишком красивые 💔
Источник: Meduza
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Поп корги много не бывает, и мы всегда рады их показать! Но сегодня повод особый. Благодаря твиттеру WeRateDogs, в котором оценивают чужих собак (10 из 10 это минимальная оценка) мы выяснили, что попы корги не тонут в воде. То есть вообще! Лучший поплавок. Абсолютно бесценная информация, которую необходимо срочно распространить.
А вот еще одна попа корги, уже с другого ракурса. Эксперимент показал: да, действительно не тонет. Просто великолепно!