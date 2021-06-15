Попы корги не тонут в воде. Потому что слишком красивые 💔

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Поп корги много не бывает, и мы всегда рады их показать! Но сегодня повод особый. Благодаря твиттеру WeRateDogs, в котором оценивают чужих собак (10 из 10 это минимальная оценка) мы выяснили, что попы корги не тонут в воде. То есть вообще! Лучший поплавок. Абсолютно бесценная информация, которую необходимо срочно распространить.

А вот еще одна попа корги, уже с другого ракурса. Эксперимент показал: да, действительно не тонет. Просто великолепно!

А теперь пройдите тест про попки корги!

Мы тут выяснили, что попки корги и хомячков похожи… В общем, тест, который заставит отвлечься от коронавируса и других печальных новостей

А теперь пройдите тест про попки корги!

Мы тут выяснили, что попки корги и хомячков похожи… В общем, тест, который заставит отвлечься от коронавируса и других печальных новостей

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