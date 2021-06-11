Microsoft выпустила ремикс стартовых заставок Windows, замедленных на 4000%. И в таком виде их, конечно, не узнать

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Компания Microsoft выпустила расслабляющий трек, собранный из замедленных стартовых заставок операционных систем Windows. Мелодии Windows 95, XP и 7 замедлены на 4000% и смиксованы так, чтобы одна заставка плавно перетекала в другую.

Windows

Трек вышел на ютьюб-канале Microsoft за несколько недель до большой презентации, намеченной на 24 июня. Предполагается, что именно там покажут новую операционную систему — Windows 11. И, видимо, сам трек — это тоже намек на скорый анонс. Не зря же он идет ровно 11 минут!

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