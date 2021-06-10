В Польше парашютист приземлился на футбольном поле прямо во время матча. И получил за это желтую карточку
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Матч четвертого дивизиона чемпионата Польши по футболу прервал скайдайвер, неожиданно приземлившийся посреди поля прямо во время игры (за что тут же получил желтую карточку!).
У скайдайвера возникли проблемы с парашютом, пришлось совершать экстренную посадку на футбольном поле. К счастью, парашютисту удалось не свалиться на голову игрокам, хотя столкновения с одним из футболистов едва удалось избежать.
Скайдайвер, пусть и получил всего лишь желтую, а не красную карточку, почти сразу же удалился с поля. После этого матч возобновили.