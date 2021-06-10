Найдите минуту и полюбуйтесь на то, как красиво сыпется песок. Видео, которому очевидно нужна 10-часовая версия!

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В подфоруме Oddly Satisfying на реддите постят вполне обычные вещи, которые по какой-то причине кажутся странно притягательными. В разделе можно найти вообще все, от изящно почищенных мандаринов до видео с осенью в Австралии. И, к примеру, вот такое.

В общем, контент из Oddly Satisfying — неплохой способ немного расслабиться и снять тревожность. Поэтому найдите минуту и посмотрите, как красиво сыпется песок. А лучше повторите это пару раз!

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