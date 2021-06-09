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Стань агентом лета!

шапито

В Харькове котята подкараулили хозяина за дверью. А потом навалились на него все разом

Источник: Meduza

В Харькове прошел дождь из котят: рыжих, черных и черно-белых. Малыши прятались в комнате, поэтому когда хозяин (или человек, взявший их на передержку) открыл дверь, на него с мяуканьем вывалился с десяток котят одновременно. При этом один из котят, судя по всему, залез на дверную ручку, чтобы было удобнее прыгать на людей. Автор видео передал привет «всем самым голодающим» и назвал это «дождем из кошатины». А потом отправился их кормить.

Внимание, в видео присутствует удивленный мат.
ViralHog

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