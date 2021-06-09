В Харькове котята подкараулили хозяина за дверью. А потом навалились на него все разом

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Харькове прошел дождь из котят: рыжих, черных и черно-белых. Малыши прятались в комнате, поэтому когда хозяин (или человек, взявший их на передержку) открыл дверь, на него с мяуканьем вывалился с десяток котят одновременно. При этом один из котят, судя по всему, залез на дверную ручку, чтобы было удобнее прыгать на людей. Автор видео передал привет «всем самым голодающим» и назвал это «дождем из кошатины». А потом отправился их кормить.

Внимание, в видео присутствует удивленный мат.

ViralHog

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег