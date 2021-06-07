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С 1 июня «Медуза» проводит музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый день по будням мы публикуем премьеры, специальные живые выступления и обращения артистов, которым не безразлична судьба нашего издания. Поддержать «Медузу» можно тут.

К нашему марафону присоединился музыкант Николай Шипулин, также известный под псевдонимом Колямба. Он играет в группе «Ромарио» и занимается сольным проектом, явно вдохновленным творчеством The Beatles. В прошлом году Колямба поучаствовал в челлендже, который запускал Пол Маккартни перед выходом своего альбома «McCartney III». В нем нужно было сделать кавер на одну из новых песен сэра Пола, не зная оригинала и имея на руках только нотную партитуру. Он записал свою версию «Long Tailed Winter Bird» и даже угодил в финальный трейлер проекта. Получилось похоже — сравните с оригиналом.

Для марафона «Агенты лета» Колямба поделился песней «Игла» со своего нового альбома «Никакого рок-н-ролла».

Марина Козлова

Привет, меня зовут Колямба! Для музыкантов очень важно иметь независимые площадки, где может быть представлена их музыка. Я всегда следил за музыкой на «Медузе», я подписан на их инстаграм. Это очень важно — сохранить такое место, место для актуальных новостей, свободной дискуссии, место для классной музыки. Давайте поможем «Медузе»! Также я приглашаю вас на свой концерт 8 июня в «Мумий Тролль Music Bar». Это будет презентация моего альбома «Никакого рок-н-ролла». Всем спасибо! Пока!

Meduza

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