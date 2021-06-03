Полиция Красноярского края показала самого грустного участкового. Он гуляет по лесу, страдает и снимает фуражку перед березами

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Красноярская полиция выпустила ролик про о-о-очень грустного участкового. Он так и называется — «Участковый в лесу. Самое грустное видео. Смотреть до конца» (все написано капслоком).

Полиция Красноярья

В видео страдающий полицейский гуляет по березовой роще под песню «Березы» группы «Любэ». Срывает цветы, печально их нюхает и даже примеряет фуражку на дерево.

Ближе к концу камера взмывает ввысь, над лесом. Страдания сотрудника полиции прерывает женский голос: «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый». «Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными участковыми случайны», говорится в описании видео с самым грустным участковым.

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