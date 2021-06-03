«АИГЕЛ» представляет новую песню «Кожа» (из одноименного книжного сериала) и призывает поддержать «Медузу»

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Вы, конечно, в курсе: 1 июня стартовал музыкальный марафон «Агенты лета» в поддержку «Медузы». Ежедневно мы публикуем премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов по поводу ситуации в России. Оформить регулярный платеж «Медузе» можно тут.

Внеочередной гость марафона — давно любимый редакцией «Медузы» дуэт «АИГЕЛ» певицы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии.

Совсем недавно музыканты триумфально отыграли на фестивале Awaz в Казани и поучаствовали в NFT-аукционе в поддержку «Медузы», буквально вчера Барамия объявил о воссоединении своей легендарной группы 2H Company, а сегодня у «АИГЕЛ» вышла новая композиция «Кожа». Это саундтрек к одноименному книжному аудиосериалу писательницы Евгении Некрасовой, почитать его можно на «Букмейте».

А новый трек «АИГЕЛ» послушайте прямо здесь.

Айгель Гайсина

Привет! Я Айгель из группы «АИГЕЛ», и этим сообщением я хочу выразить поддержку любимому и уважаемому мной изданию «Медуза», пожелать ему долгих лет жизни. Надеюсь, что с вашей и нашей поддержкой его жизнь будет действительно яркой, долгой и интересной — а независимая журналистика в нашей стране будет только процветать.

АИГЕЛ АИГЕЛ

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Все эпизоды Альбом «АИГЕЛ» на татарском — берни дә аңлашылмый, но бик кызык (ничего не понятно, но очень интересно). Обсуждаем его с Айгель Гайсиной и Ильей Барамией 00:00 55:57

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