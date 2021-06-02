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Стань агентом лета!

шапито

Зебра из Техаса угостила саму себя. Для этого пришлось украсть ведро у посетителей парка

Источник: Meduza

В Техасе зебра, живущая в парке дикой природы, похитила ведро с угощениями. Животное заметило приближающихся посетителей, которые до этого кормили других обитателей парка. Зебра сработала на опережение — подбежала, выхватила еду и ускакала. Но жадность сыграла с ней злую шутку — у зебры не сразу получилось достать мордочку из ведра.

ViralHog

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