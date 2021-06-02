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Стриминговый сервис Spotify предложил редакции «Медузы» составить плейлист (якобы) стыдной музыки, которую нам не стыдно слушать. Все это приурочено к старту кампании «Только ты», посвященной уникальности и разнообразию музыкальных вкусов. А также к появлению функции «Синтез», позволяющей объединить музыкальные предпочтения двух слушателей в одном плейлисте.

Мы пожали плечами и решили, что, вообще-то, ничего не стыдимся. И потому составили список песен, которые слушаем с ГОРДОСТЬЮ. А что об этих треках думают остальные, не так уж и важно. Поэтому готовьте ваши колонки: «Девочка-пай» Михаила Круга заиграет через 3, 2, 1… (Ха-ха, обманули, сперва послушайте Валерию!)

Музыка, которую «Медуза» слушает с высоко поднятой головой

Другие плейлисты кампании

Выбор историка моды Чумы Вечеринки (послушайте, кстати, наш совместный подкаст!)

Выбор телеграм-канала «Психо daily», собранный вместе с Лолитой, Хаски, группами «Shortparis», «Хадн дадн» и другими музыкантами

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