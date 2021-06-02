Признаемся: мы ОБОЖАЕМ Михаила Круга. Лучше только певица Максим или «Король и шут»! Поэтому держите особый плейлист «Медузы» — там музыка, которую мы слушаем с гордостью
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Стриминговый сервис Spotify предложил редакции «Медузы» составить плейлист (якобы) стыдной музыки, которую нам не стыдно слушать. Все это приурочено к старту кампании «Только ты», посвященной уникальности и разнообразию музыкальных вкусов. А также к появлению функции «Синтез», позволяющей объединить музыкальные предпочтения двух слушателей в одном плейлисте.
Мы пожали плечами и решили, что, вообще-то, ничего не стыдимся. И потому составили список песен, которые слушаем с ГОРДОСТЬЮ. А что об этих треках думают остальные, не так уж и важно. Поэтому готовьте ваши колонки: «Девочка-пай» Михаила Круга заиграет через 3, 2, 1… (Ха-ха, обманули, сперва послушайте Валерию!)