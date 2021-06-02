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Домашний лебедь Леня (который, судя по всему, живет в деревне или на даче) обиделся на хозяйку. Птица объявила забастовку: разлеглась посреди дороги и отказалась идти домой.

«Ну че ты развалился? Пошли. Вставай! Обиделся, да? Ну пойдем домой!», — упрашивала Леню его владелица. Но лебедь не обращал внимание на уговоры и продолжал лежать.

Тогда в ход пошла лесть: «Пойдем, моя лапоня, мой хороший мальчик. Пойдет домой Леня? Леня домой пойдет, да, Лень?» Птица в ответ только фыркала. В конце концов после многочисленных поглаживаний и похлопываний по спине Леня встал и деловито зашагал домой. На хозяйку лебедь даже не взглянул.

А вот редкие кадры: Леня обходит свои владения и гудит как автомобильный клаксон.

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