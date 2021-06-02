Мы, конечно, не эксперты… Но это же один из самых страшных бассейнов в мире! С прозрачным дном и на высоте 35 метров

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Предупреждение о возможном конфликте интересов: автор этого «Шапито» боится высоты… Редактор — тоже.

Город Лондон, в котором и так установлено крупнейшее в Европе колесо обозрения, продолжает издеваться над аэрофобами. В конце мая там открылся бассейн с прозрачным дном под названием Sky Pool. Он спроектирован архитекторами, работавшими над Сиднейской оперой. Бассейн расположен на высоте 35 метров над землей и скорее напоминает стеклянный мостик, связывающий крыши двух соседних зданий.

Из плюсов: безупречный вид на Вестминстерский дворец и колесо обозрения «Лондонский глаз». Из минусов: непонятно, как думать о чем-то приятном и возвышенном 🥁, когда толщина стеклянного дна составляет всего 30 сантиметров… А боковых стенок — и вовсе 20!

В общем, нам страшно смотреть даже на фото и видео. Что уж говорить о заплыве в самом Sky Pool! Впрочем, посетители (то есть жители жилого комплекса, к которому относится бассейн) все равно в восторге.

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