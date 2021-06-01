В Нидерландах отважный ягненок попытался положить конец тирании. Он отказался подчиняться пастушьей собаке

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В Нидерландах ягненок бросил вызов пастушьей собаке. Он отбился от стада и встал на пути у грозного сторожа. Собака попыталась загнать его обратно, но ягненок стоял на своем. На лай и провокации не реагировал, в отличие от своих соратников, которые сразу же возвращались обратно в стадо, стоило их слегка припугнуть. Больше того, ягненок все это время смотрел прямо в глаза пастуха, не отводя взгляд.

Мы не знаем, чем закончилось это противостояние, но по видео кажется, что собака исчерпала весь арсенал угроз и просто сдалась.

ViralHog

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