В Индии королевская кобра узнала, что чувствуют россияне при отключении горячей воды. И ей понравилось

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Давайте признаем: змеи — страшные, просто жуть! Особенно если речь идет о ядовитых королевских кобрах. Но некоторые жители Индии давно привыкли к таким опасным соседям и даже нашли с ними общий язык (ну, насколько это возможно). Кое-кто и вовсе о них заботится.

Ролик с Reddit, опубликованный ниже, одновременно восхищает и пугает: один из таких специалистов по змеям в жаркий день устраивает душ для королевской кобры. Поливает ее из ведра холодной водой, затем осторожно прощупывает макушку (насколько горячая?) и подливает еще воды, чтобы точно остудить. Змея при этом явно наслаждается душем и спокойно реагирует на происходящее.

В комментариях на Reddit жители Индии пишут, что для их страны это нормально: специалисты по змеям сталкиваются с подобным каждый день. Их, к примеру, зовут при обнаружении ядовитых змей в домах и дворах. Эксперты точно знают, как нужно вести себя так, чтобы змеи не испугались и не укусили. И все равно: бр-р!

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