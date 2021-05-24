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шапито

Найден рецепт идеальной вечеринки: понадобится МОРЕ пены и мощная воздуходувка

Источник: Meduza

Иногда хочется устроить снежную бурю в мае… Но как, да еще и в Южной Каролине? Легко! Нужно просто подуть огромной воздуходувкой на море мыльной пены. Кусочки пены будут взвиваться в воздух и медленно опускаться на землю, будто кто-то снимает метель в слоу-мо. В общем, выглядит просто великолепно, убедитесь сами!

ViralHog

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