Найден рецепт идеальной вечеринки: понадобится МОРЕ пены и мощная воздуходувка

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Иногда хочется устроить снежную бурю в мае… Но как, да еще и в Южной Каролине? Легко! Нужно просто подуть огромной воздуходувкой на море мыльной пены. Кусочки пены будут взвиваться в воздух и медленно опускаться на землю, будто кто-то снимает метель в слоу-мо. В общем, выглядит просто великолепно, убедитесь сами!

ViralHog

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег