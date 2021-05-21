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Оптическая иллюзия: Эйфелева башня парит в воздухе над пустынным каньоном
Источник: Reuters
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Французский художник JR перенес Эйфелеву башню на скалы — это его новая работа, вернее, оптическая иллюзия. JR установил у подножья башни арт-инсталляцию, то есть наклеил на землю и забор черно-белые фотообои с изображением скал и самой башни. Благодаря этому с определенного ракурса кажется, что настоящая Эйфелева башня стоит не в центре Парижа, а парит над каким-то каньоном.