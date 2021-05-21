Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сбрил усы. Такое бывает раз в четыре года

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сбрил усы, с которыми ходил около четырех лет. На их исчезновение обратила внимание «Бумага» и другие городские СМИ.

Впервые безусый Беглов появился на публике 21 мая — на церемонии награждения бизнесменов, участвовавших в благотворительной акции «Мы вместе». Губернатор пока никак не прокомментировал смену имиджа. Однако его пресс-секретарь Инна Карпушина заявила журналистам, что это «его личное дело» и «сплетничать на эту тему» она не будет.

Как сообщает «Бумага», последний раз Беглова без усов можно было наблюдать в 2017 году. Неизвестно, собирается ли он и дальше ходить без усов — или вновь их отрастит.

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