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шапито

Ворон Гоша долго вился, но в конце концов принес хозяину тапочки

Источник: Meduza

Ручной ворон Гоша из города Лысьва в Пермском крае принес тапочки хозяину. Гоша не сразу понял, чего от него хотят — и сперва по ошибке схватил перчатку. Хозяину пришлось еще немного поуговаривать птицу. Почти сработало: но Гоша принес только один тапочек, а потом принялся скакать в свое удовольствие. На доставку второго тапочка потребовалось больше времени, но в конце концов ворон наскакался и исполнил просьбу. После чего хозяин с Гошей отправились на прогулку по Лысьве.

ViralHog

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