В Англии гамак взял в сладкий плен собаку. Переговоры не помогли

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Пес по кличке Чуи из английского города Дадли в графстве Уэст-Мидлендс попал в ловушку: его перехитрил непослушный гамак. Чуи решил немного отдохнуть, но у гамака были свои планы на жизнь — он крепко обвил собаку и долго не отпускал. Полежать, как вы понимаете, не получилось.

ViralHog

Ситуация оказалась настолько критической, что на помощь Чуи пришла дружественная овчарка, облаявшая упрямый гамак. Закончилось все хэппи-эндом: после минуты брыканий и ляганий пес все-таки вырвался на свободу.

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