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На ютьюб-канале «Чикен Карри» вышел клип Федука на песню «Бэнгер», спродюсированную группой Cream Soda. Это черно-белый нуарный детектив, в котором Федук в образе сыщика расследует убийство Карабаса-Барабаса (его сыграл режиссер и бывший креативный продюсер «Вечернего Урганта» Савва Савельев). Подозрения падают на неуравновешенного Буратино в исполнении комика Дениса Дорохова.

Чикен Карри

Также в клипе снялись участники Cream Soda (Пьеро и Артемон) и актриса Ян Гэ (Мальвина). Александр Гудков, конечно, тоже на месте.

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