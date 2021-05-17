Малыш-носорог красуется, пока его чистят большой щеткой. Мы: 👏👏👏

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Малыш-носорог не испугался огромной щетки, которой его чистили. Повторяем: ему совсем не было страшно! Наоборот, он подставил голову, шею и ноги и даже встал в бойцовскую позу, чтобы выглядеть эффектнее перед камерой. Правда, долго так не протянул и вскоре принял позу поудобнее (разлегся!). В конце детеныш получил заслуженную похвалу, то есть поглаживания по голове за проявленную смелость.

ViralHog

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