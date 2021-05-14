В новосибирской колонии установили красные телефонные будки. Чтобы заключенные могли общаться в «атмосфере Лондона»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В новосибирской исправительной колонии номер 8 (ИК-8) появился кусочек Лондона: в помещениях для звонков по телефону установили знаменитые красные будки с надписью «Telephone». Стены украсили изображением часов на башне Вестминстерского дворца, то есть «Биг-Бена».

Все это нужно для «максимальной передачи атмосферы Лондона», в которой заключенные должны восстанавливать «социально-полезные связи и [реализовывать] право на телефонные переговоры».

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег