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В новосибирской колонии установили красные телефонные будки. Чтобы заключенные могли общаться в «атмосфере Лондона»
Источник: Тайга.инфо
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В новосибирской исправительной колонии номер 8 (ИК-8) появился кусочек Лондона: в помещениях для звонков по телефону установили знаменитые красные будки с надписью «Telephone». Стены украсили изображением часов на башне Вестминстерского дворца, то есть «Биг-Бена».
Все это нужно для «максимальной передачи атмосферы Лондона», в которой заключенные должны восстанавливать «социально-полезные связи и [реализовывать] право на телефонные переговоры».