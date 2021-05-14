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шапито

Голодные щенки обрадовались встрече с мамой, похожей на доброе пушистое облачко

Источник: Meduza

Семеро голодных щенков самоеда дождались свою (крайне пушистую!) маму. И так обрадовались, что сразу же полезли целоваться. Но целоваться через стену вольера, где сидели малыши, было не то чтобы очень удобно. Поэтому их выпустили на волю — тут-то соскучившиеся щенки и облепили маму. В итоге собаки, большие и маленькие, сплелись в одно большое белое облако. Идеально!

ViralHog

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