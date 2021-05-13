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Футболисты «Аякса» с трофеем за победу в чемпионате Нидерландов imago images / Pro Shots / Scanpix / LETA

Футбольный клуб «Аякс» в начале мая досрочно стал победителем чемпионата Нидерландов — в 35-й раз в своей истории. Вот только из-за коронавируса почти все матчи проходили без зрителей, и фанаты команды не смогли разделить с ней радость побед. Но в «Аяксе» все же придумали, как это сделать — в буквальном смысле подарить болельщикам частичку трофея.

Серебряную салатницу, которую вручают чемпиону Нидерландов, расплавили, после чего из нее отлили 42 тысячи небольших звездочек. Конечно, в материал для звездочек пришлось добавить дополнительный металл — иначе на такое количество его просто не хватило бы — но, как подчеркнули в клубе, в каждой звездочке из 3,45 грамма веса 0,06 грамма взяты из чемпионского трофея.

Звездочки, получившие название «кусочки „Аякса“», вместе с поздравлениями и словами благодарности клуб разослал всем владельцам сезонных абонементов.

Поступок руководства «Аякса» поддержал Футбольный союз Нидерландов. Там заявили, что сделают для клуба еще одну копию трофея.

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