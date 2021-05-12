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Я помогаю «Медузе»

шапито

Французские козы пощипали шерстку флегматичного пони. Потому что это — маленькая лошадка (и ей живется несладко!)

Источник: Meduza

Во Франции козы Фрейзи и Грейс помогли избавиться от зимней шерстки своей подруге, шетлендскому пони по кличке Понетт. Увы, сама Понетт не может этого сделать, поэтому ей на выручку обычно приходят хозяева. Но в этот раз козы оказались быстрее и догадливее — и без лишних просьб стали щипать шерсть на спине разлегшегося пони. Понетт была совершенно не против: пока ей выщипывали старую шерсть, сама она щипала траву.

ViralHog

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