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В небе над Ржевским мемориалом к 9 мая появилась его трехмерная светящаяся копия, рассыпалась на стаю журавлей и стала огромным голубем мира
Источник: Meduza
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Подо Ржевом в Тверской области, возле деревни Хорошево, в ночь на 8 мая прошло впечатляющее световое шоу с участием тысячи квадрокоптеров, которые выстраивались в фигуры, посвященные Дню Победы. Представление организовали активисты Российского движения школьников.
В ночном небе дроны изобразили орден Отечественной войны, 3D-копию Ржевского мемориала Советскому солдату, который рассыпается на стаю журавлей (как и в оригинальном памятнике), а также показали огромного голубя мира, парящего над монументом.