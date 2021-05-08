В небе над Ржевским мемориалом к 9 мая появилась его трехмерная светящаяся копия, рассыпалась на стаю журавлей и стала огромным голубем мира

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Maxim Shemetov / Reuters / Scanpix / LETA

Подо Ржевом в Тверской области, возле деревни Хорошево, в ночь на 8 мая прошло впечатляющее световое шоу с участием тысячи квадрокоптеров, которые выстраивались в фигуры, посвященные Дню Победы. Представление организовали активисты Российского движения школьников.

В ночном небе дроны изобразили орден Отечественной войны, 3D-копию Ржевского мемориала Советскому солдату, который рассыпается на стаю журавлей (как и в оригинальном памятнике), а также показали огромного голубя мира, парящего над монументом.

Вот как это выглядело

RT на русском

Российское движение школьников

TVERNEWS Тверь

О Ржевском мемориале

История мемориала Советскому солдату подо Ржевом, который словно парит над землей. За что его хвалят — и почему критикуют художественное решение?

О Ржевском мемориале

История мемориала Советскому солдату подо Ржевом, который словно парит над землей. За что его хвалят — и почему критикуют художественное решение?

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