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Домашний енот по кличке Роджер из штата Айова обожает устраивать спарринги со своим лучшим другом — псом. Они могут часами валяться по полу в попытках побороть друг друга. Явного победителя в этих схватках нет: выигрывает то один, то другой.

ViralHog

Хозяйка Роджера приютила енота и его брата, когда им было всего два дня — их маму убили, и детеныши остались одни. По словам владелицы, Роджер — «коротышка». Улица его пугает, поэтому он целыми днями сидит дома. Енот часто играет с псом, потому что тот одного размера с ним (плюс давно заслужил его доверие).

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