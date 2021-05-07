Британский стартап выпустил программу, позволяющую изменять мимику актеров в кино. Так, чтобы она совпадала с дубляжом

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Британская компания Flawless выпустила программу TrueSync, которая с помощью машинного обучения синхронизирует дубляж с мимикой актеров. Это значит, что движения губ и лицевых мышц людей на экране будут совпадать с тем, что говорят актеры озвучания. Нейросети сами проанализируют мимику актеров и подстроят под дубляж, заменив их лица на дипфейк. Выглядеть это будет так, будто, к примеру, Роберт Де Ниро изначально во время съемок произносил свои реплики на немецком, а не на английском, как показано в проморолике TrueSync. Просто взгляните, как это выглядит:

Flawless

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