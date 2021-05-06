Дети из «Очень странных дел» продолжают взрослеть, а нового сезона так и нет. Есть только тизеры (и те странные!)

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Стриминговый сервис Netflix продолжает выпускать загадочные тизеры четвертого сезона «Очень странных дел». Из ролика по-прежнему ничего непонятно: ученый из исследовательской лаборатории города Хоукинс, он же злодей из прошлых сезонов Мартин Бреннер (Мэттью Модайн), приветствует детей, а те называют его «папой». В конце показывают камеру с числом 11, в которой когда-то содержалась Одиннадцать (Милли Бобби Браун). Судя по всему, это какое-то ее воспоминание, но точно сказать нельзя.

Netflix Russia

И если этот тизер вам кажется загадочным, просто включите предыдущий — там нет вообще ничего, кроме семи работающих телевизоров и объявления о том, что лаборатория Хоукинса закрыта на неопределенный срок.

Stranger Things

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