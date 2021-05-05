В Японии установили статую гигантского кальмара. На деньги, которые должны были пойти на борьбу с ковидом

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Власти японского города Ното в префектуре Исикава установили 13-метровую статую кальмара — на деньги, которые должны были пойти на борьбу с коронавирусом.

TheTonarinopoti

Статуя обошлась городу в 25 миллионов иен, то есть более 17 миллионов рублей. Местные СМИ передают, что всего Ното получил от государства около 800 миллионов иен (примерно 550 миллионов рублей) на устранение последствий пандемии. При этом журналисты отмечают, что городские власти не обязательно должны были тратить эти деньги на борьбу с ковидом.

Гигантский кальмар, тем не менее, имеет отношение к борьбе с COVID-19 и его последствиями. Власти Ното считают, что статуя поможет привлечь туристов, которых из-за пандемии в городе стало сильно меньше.

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