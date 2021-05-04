Уилл Смит попозировал в образе «бати на шашлыках». Лучший!

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Уилл Смит ведет инстаграм мечты: это одновременно веселый, странный и жутковатый аккаунт, в котором актер может запостить что угодно. К примеру, короткометражку о бобре с лицом Уилла Смита…

… или танцы с пением в килте (на кровати!).

Ну и куда же без неудачных портретов самого Смита.

Есть тут и енотики, пролезающие в узкую трубу, чтобы посмотреть новый фильм с участием актера.

На майских праздниках Смит выложил фотографию, которая разошлась в русском твиттере и телеграме с подписью «батя на шашлыках». Что, в общем-то, недалеко от истины: на снимке довольный Смит на фоне реки стоит в плавках, олимпийке и тапочках.

«Буду перед вами честен — в такой плохой форме я в жизни еще не был», — говорится в подписи к посту. Его фанаты и коллеги не согласились и написали в комментариях, что его форма не имеет значения — это все равно их любимый Уилл Смит.

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