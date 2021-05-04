Щенок бернского зенненхунда захотел выступить перед журналистами. Ему помешал президент Ирландии

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Щенок породы бернский зенненхунд попытался вовлечь в игру своего хозяина — президента Ирландии Майкла Хиггинса. Все бы ничего, если бы Хиггинс в этот момент не выступал перед журналистами с речью о скончавшемся ирландском актере Томе Хики. Пес прикусывал хозяину пальцы, клал лапу на бедро и зарывался носом в пиджак. В общем, всячески требовал внимания. Хиггинс пожал щенку лапу и погладил по голове, но выступления не прервал.

President of Ireland

Игривого щенка зовут Мисних. С президентом он живет совсем недавно — лишь с марта 2021 года.

У Хиггинса есть еще одна собака той же породы. Она тоже часто появляется в ирландских новостях.

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