Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Начиная с 23 апреля наша любимая «Медуза» увешана уродливыми плашками с предупреждением о новом статусе издания. Минюст объявил нас «иноагентами» — и мы, увы, были вынуждены поставить это указание везде, где только можно. Даже перед шапито о золотистом ретривере, вентилирующем себе зад…

Но кто сказал, что эта плашка не может быть стильной и подходящей «Медузе»? Мы попросили читателей и дизайнеров нарисовать предупреждения о статусе «иноагента» — так, чтобы они красиво встали к нам на сайт. И нас буквально завалили самыми разными вариантами (скоро покажем, что получилось!).

Дизайнеры Дима Крюков и Валя Воротынцева пошли еще дальше и создали целый шрифт под названием «„Медуза“ фридом». Во-первых, спасибо вам большое, обнимаем! Во-вторых, вот как этот шрифт выглядит:

Авторы описывают свой шрифт так: «Уникальная читаемость при любом размере. Буквы исчезают на глазах, как и свобода слова. Угол поворота символов кратен числу π — какая страна, такой и угол».

Бесплатно скачать «„Медузу“ фридом» можно отсюда .

Однако «Медуза» не была бы «Медузой», если бы не провела экспресс-фактчек. Мы попытались выяснить, не нарушает ли этот шрифт требования Роскомнадзора? Короткий ответ: мы не знаем.

Дмитрий Карцев, руководитель отдела «Разбор»

В приказе Роскомнадзора обозначено два условия, которым должен соответствовать шрифт указания на «иноагентство». Он должен быть вдвое больше, чем текст материала, а цвет должен быть контрастным по отношению к фону. Обоим условиям шрифт «„Медуза“ фридом» соответствует. Дальше начинаются вопросы. С одной стороны, в приказе не говорится, что шрифт обязательно должен быть кириллическим. С другой, текст-указание в самом приказе набран кириллицей — и не факт, что от этого можно отступать.

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