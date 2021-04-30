Иноагенты, иноагенты… Лучше давайте посмотрим на ГИГАНТСКУЮ утку, которая стоит как пингвин Объективно 🔝

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Вы только взгляните на эту 70-сантиметровую утку! Как мощны ее лапищи (и крылищи).

На самом деле птица на картинке — это самец породы индийский бегун и у него даже есть прозвище: Long Boi, то есть Длинный парень. Индийские бегуны известны тем, что стоят как пингвины. Собственно, раньше их так и называли — пингвинки. А еще индийские бегуны не ходят вразвалочку, а бегают, причем быстро. В общем, просто великолепны!

Но вернемся к Длинному парню. Важный нюанс: это не просто утка, а селебрити, которую любят и уважают студенты и сотрудники Университета Йорка в Англии (где живет птица). У учеников даже есть мягкие игрушки с изображением Длинного парня.

А еще он борется с ковидом, снимаясь в социальной рекламе.

Нужно сказать, Длинный парень объективно заслужил всеобщее уважение. Он и сам по себе хорош, а уж на фоне других, низеньких уток, и вовсе выглядит главным красавцем. Объективно.

В конце апреля слава Длинного парня вышла далеко за пределы родного Йорка — посты с его фотографией разлетелись по реддиту, твиттеру и фейсбуку. Разумеется, Длинного парня тут же определили в мемы…

… и сравнили с произведениями искусства.

Словом, Длинный парень сразу всех восхитил. Однако нельзя умолчать, что он в каком-то смысле стал героем фейка. Многие авторы постов утверждают, что это самая длинная утка в мире, хотя это не так. Рост самцов индийских бегунов может составлять около 76 сантиметров. Это значит, что Длинный парень на самом деле не самый рослый, а такой… средний! Просто на фоне своих йоркских друзей-уток он выглядит гигантом. Что, безусловно, ни на секунду не умаляет великолепия Длинного парня. Объективно.

Если вам, как и нам, показалось, что фотографий Длинного парня в этом шапито как-то маловато, ознакомьтесь с его инстаграмом. Что называется, великий аккаунт великой птицы.

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Максим Иванов